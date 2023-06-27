Центр беспилотных систем может появиться на базе ИжГТУ в Удмуртии

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Региональный центр беспилотных систем и комплексов специального и двойного назначения на базе ИжГТУ могут открыть в Удмуртии. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

«Беспилотные летательные аппараты – прорыв в мире коммерции. Экономический потенциал развития отрасли огромен. Только внутри республики можно выделить пул крупных потенциальных заказчиков аппаратов гражданского назначения как в добывающей промышленности, так и в сельском хозяйстве», – отметил парламентарий.

Такое бурное развитие в этой сфере стало причиной нехватки квалифицированного персонала, как для производства, так и для эксплуатации беспилотных платформ. Вопрос решения проблемы с кадрами власти планируют с помощью вовлечения молодежи в развитие БПЛА. Для этого и появится центр на базе ИжГТУ. Затем похожие секции откроют и в других районах и городах Удмуртии.

«БПЛА имеют один самый важный и неоспоримый плюс – дроны за время их использования сохранили сотни человеческих жизней, поэтому так важно развивать данную технологию, вовлекать в конструирование и эксплуатацию молодое поколение и наращивать темпы производства в масштабах региона», – заключил Ягафаров.

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