Минздрав Удмуртии задолжал по государственному контракту более 17 млн рублей

Задолженность перед организацией превысила 17 млн рублей Фото: Мария Бакланова

Прокуратура внесла министерству здравоохранения Удмуртии представление за задолженность по выполненному госконтракту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Минздрав заключил государственный контракт на оказание услуг по техподдержке средств защиты информации. Бизнесмен выполнил свои обязательства, но оплату труда так и не получил. Общая сумма задолженности превысила 17 млн рублей.

Для решения этого вопроса организация обратилась в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства Минздрав полностью погасил задолженность.

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