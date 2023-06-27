Гороскоп на день: 28 июня Овнам стоит избегать любовных интриг, а Девам конфликтов с близкими

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Стоит избегать излишнего азарта в любовных делах. Мимолетные интриги серьезно навредят вашей деловой репутации и оставят на сердце шрамы.

ТЕЛЕЦ

Раболепие перед руководством не принесет вам желаемого результата. Попытка всем угодить только истощит ваши силы. Звезды советуют сосредоточиться на работе.

БЛИЗНЕЦЫ

Верность себе и своим идеалам позволят вам устоять на ногах. Не бойтесь проявлять инициативу. Удача на вашей стороне.

РАК

Материальный мир подарит вам день тишины. Не стоит бороться и пытаться казаться сильнее, чем вы есть на самом деле. Все идет по плану.

ЛЕВ

Мечты и надежды воплотятся в реальность, если вы не станете изменять себе ради мимолетных удовольствий. Любовь наполнит ваше сердце.

ДЕВА

В вашей семье возникнут разногласия. Виной могут быть как ваша общая усталость, так и просто накопившееся нервное напряжение. Чтобы избежать конфликтов – стремитесь к диалогу.

ВЕСЫ

Ваша внутренняя сила и упрямство не помогут вам отличить правду от лжи. Будьте осторожны, сегодня велика вероятность потерять нечто ценное.

СКОРПИОН

Удача не покинет вас на протяжении всего дня. Ваша искренность и честность не останутся без внимания коллег и друзей. Вам по плечу любые сложности.

СТРЕЛЕЦ

Время наедине с собой принесет свои плоды. Счастье озарит ваш день, как только вы примете обновленного себя. Вера в лучшее подарит вам заслуженные минуты блаженства.

КОЗЕРОГ

Стоит избегать общения с неприятными людьми. Вселенная даст вам возможность на время вернуться к своим корням и разобраться в своих внутренних проблемах.

ВОДОЛЕЙ

Отрицание проблем не поможет избавиться от них. Перемены неизбежны так же, как и траты на собственное здоровье. Все, что вы можете сделать, – принять их необходимость.

РЫБЫ

Жизнь набирает обороты. Близкие люди поддержат вас в новых начинаниях. Но не забывайте иногда отдыхать.

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