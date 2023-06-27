Гороскоп на день: 28 июня Овнам стоит избегать любовных интриг, а Девам конфликтов с близкими

Приготовьтесь к удивительному
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.
ОВЕН
Стоит избегать излишнего азарта в любовных делах. Мимолетные интриги серьезно навредят вашей деловой репутации и оставят на сердце шрамы.
ТЕЛЕЦ
Раболепие перед руководством не принесет вам желаемого результата. Попытка всем угодить только истощит ваши силы. Звезды советуют сосредоточиться на работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Верность себе и своим идеалам позволят вам устоять на ногах. Не бойтесь проявлять инициативу. Удача на вашей стороне.
РАК
Материальный мир подарит вам день тишины. Не стоит бороться и пытаться казаться сильнее, чем вы есть на самом деле. Все идет по плану.
ЛЕВ
Мечты и надежды воплотятся в реальность, если вы не станете изменять себе ради мимолетных удовольствий. Любовь наполнит ваше сердце.
ДЕВА
В вашей семье возникнут разногласия. Виной могут быть как ваша общая усталость, так и просто накопившееся нервное напряжение. Чтобы избежать конфликтов – стремитесь к диалогу.
ВЕСЫ
Ваша внутренняя сила и упрямство не помогут вам отличить правду от лжи. Будьте осторожны, сегодня велика вероятность потерять нечто ценное.
СКОРПИОН
Удача не покинет вас на протяжении всего дня. Ваша искренность и честность не останутся без внимания коллег и друзей. Вам по плечу любые сложности.
СТРЕЛЕЦ
Время наедине с собой принесет свои плоды. Счастье озарит ваш день, как только вы примете обновленного себя. Вера в лучшее подарит вам заслуженные минуты блаженства.
КОЗЕРОГ
Стоит избегать общения с неприятными людьми. Вселенная даст вам возможность на время вернуться к своим корням и разобраться в своих внутренних проблемах.
ВОДОЛЕЙ
Отрицание проблем не поможет избавиться от них. Перемены неизбежны так же, как и траты на собственное здоровье. Все, что вы можете сделать, – принять их необходимость.
РЫБЫ
Жизнь набирает обороты. Близкие люди поддержат вас в новых начинаниях. Но не забывайте иногда отдыхать.
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