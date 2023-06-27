Директора УК в Ижевске осудили за несогласованное изменение платы на ремонт дома

Директора компании оштрафовали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Директора УК «Родник» в Ижевске привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Не согласовывая свое решение с общим собранием собственников, управляющая компания изменила размер месячной платы за содержание и текущий ремонт дома.

Прокурор внес руководителю УК представление, а также привлек директора к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и оштрафовал.

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