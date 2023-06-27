35-летнего мужчину нашли мертвым в селе в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Тело 35-летнего жителя Завьяловского района нашли 25 июня в селе Люкшудья. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В преступлении подозревается 36-летний ижевчанин. По версии следствия, 25 июня мужчины поссорились. В ходе конфликта подозреваемый схватился за палку и забил потерпевшего до смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его заключении под стражу.

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