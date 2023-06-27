Учредить федеральный фонд поддержки многодетных семей предложили в России

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать федеральный фонд поддержки многодетных семей страны. Об этом сообщает RT.

Свое обращение Волынец направила на имя первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. В нем уполномоченный по правам ребенка пояснила, что данный фонд займется разработкой и реализацией госпрограмм для многодетных семей. В том числе организация семейного отдыха, бесплатная юридическая помощь. Кроме того, Волынец отмечает необходимость создания региональных отделений фонда.

«Прошу вас поддержать данную инициативу. Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми и как, следствие, принятия положительного решения граждан России о сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране», — отмечает Волынец.

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