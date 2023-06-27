Актер Виталий Абдулов: «Никакого бандитизма не было. Глазов 70-80-х годов — это райское место»

Фото: предоставлено платформой «Premier»

15 июня вышел комедийный сериал «Кино про бандитов» (18+), где снялся уроженец Глазова Виталий Абдулов. Это история главаря ОПГ из провинциального города, который выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр встречается с двумя друзьями и рассказывает им о плане, который родился у него в тюрьме: он понял, что его жизнь очень насыщенная и о ней можно снять настоящее интересное кино.

Фото: предоставлено платформой «Premier»

«Режиссер в этом проекте у нас молодой, талантливый, и он прекрасно знает, что хочет видеть на экране. Он ставит точные задачи и в рамках этих задач позволяет актерам существовать и творить. За это ему нижайший поклон. Актерский состав был потрясающий — все профессионалы с образованием», – отмечает Виталий Абдулов.

На площадке Виталий работал с настоящими звездами – Дмитрием Нагиевым, Анной Снаткиной, Михаилом Пореченковым, Станиславом Дужниковым и другими. Типажи, представленные в сериале, показались Виталию хорошо знакомыми – так что особо готовиться к роли не пришлось. Несмотря на то, что в реальной жизни бандитов Виталий особо не встречал. До семи с половиной лет он жил в Глазове, где была абсолютно спокойная обстановка, а после переехал в Иркутск.

«Глазов в 70-80-х годах – это райское место. Мы, будучи детьми, облазили весь город, ходили одни, без родителей. Время было другое – можно было оказаться в любом районе и не дай Бог кто-то начнет обижать детей: все взрослые за чужих как за своих бы заступились. Город был просто потрясающий и спокойный», – вспоминает Виталий о родном городе.

Детство в Глазове актер вспоминает с особой теплотой и любовью.

Фото: предоставлено платформой «Premier»

«Недавно мы с моим братом приезжали туда: прошлись по всем нашим детским местам, поели чебуреков почти как в детстве, сходили в кинотеатр, где мы смотрели фильмы про индейцев и Гойко Митич играл Чингачгука... Мы обошли весь город, каждый уголок. Гостиница «Глазов» встретила нас как родных, там у меня мама работала поваром. Мы как будто к себе домой приехали! Я с удовольствием приезжаю и в Ижевск, там даже чаще бываю, но по Глазову я сильно скучаю», – признался актер.

Увидеть сериал можно в онлайн-кинотеатре PREMIER (ПРЕМЬЕР).

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