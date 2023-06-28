Пенсионерка пострадала при пожаре в двухэтажном доме в Удмуртии

В тушении пожара участвовали добровольцы. Фото: МЧС Удмуртии
28 июня, в 01:20 в селе Большая Уча загорелся двухэтажный дом барачного типа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К прибытию пожарных кровля дома уже полностью объята огнем. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе двое детей. К сожалению, не обошлось без пострадавших – травмы получила женщина 1959 года рождения.
В тушении пожара участвовали добровольцы. Пламя полностью уничтожило кровлю дома, веранду и баню, а также повредило внутреннюю отделку. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания проводов в одной из квартир на втором этаже. Общая площадь пожара составила 220 кв.м.
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