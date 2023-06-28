Выпускник из Глазова сдал ЕГЭ по биологии на 100 баллов

На экзамен пришли 1 064 выпускника Фото: Диля Ахмадишина

Выпускникам Удмуртии пришли результаты ЕГЭ по биологии, который ребята написали 13 июня. Как сообщает пресс-служба регионального центра оценки качества образования, один из одиннадцатиклассников получил максимальный балл.

100 баллов получил выпускник школы №1 в Глазове. Из 1 187 подавших заявление на экзамен учеников, сдавать ЕГЭ пришли 1 064 человека.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 34 выпускника, получивших максимальный результат на ЕГЭ. Напомним, ранее «Комсомолка» писала про одну из них – Саперову Дарью, которая стала стобалльницей по ЕГЭ по химии.

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