Движение транспорта ограничат на улице Горького в Ижевске с 1 по 3 июля

Дорожные работы согласованы с администрацией Ижевска и ГИБДД Фото: Мария Бакланова

С 1 июля по 05:00 3 июля в Ижевске закроют сквозной проезд на улице Горького от улицы Кирова до остановки «Магазин Подарки». Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения коснутся всех видов транспорта. В указанный период энергетики обновят около 400 м изношенного трубопровода, а также заменят компенсаторное устройство теплосети и оборудование тепловой камеры.

«Работы согласованы с городской администрацией и ГИБДД. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, установлены предупреждающие знаки и защитные ограждения», – отмечают в организации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при составлении маршрутов.

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