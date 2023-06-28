44-летний житель Удмуртии убил и закопал знакомого в сенях своего дома

Мужчина проведет в колонии 9 лет Фото: Амир Закиров

В Камбарке 44-летнего местного жителя осудили за жестокую расправу над знакомым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый выпил, а затем развязал с потерпевшим ссору, в ходе которой ударил его ножом в шею. От полученной раны мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления подсудимый закопал труп потерпевшего в сенях своего дома.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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