Гороскоп на день: 29 июня Весам не следует делиться своими секретами, а Рыбам нужно взять тактику наблюдателя

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

День обещает быть успешным, если вы будете действовать согласно ранее намеченным планам. Не исключено, что кто-то из ваших друзей или близких сделает вам заманчивое предложение, но сейчас не лучшее для этого время. Не стоит принимать поспешных решений.

Телец

Тельцы, несмотря на всю свою внешнюю невозмутимость, сегодня будут очень эмоциональны. Вы можете наломать немало дров, если поддадитесь внезапным порывам. Все, что сегодня будет происходить, может иметь непредсказуемые последствия.

Близнецы

Сегодня у вас появится шанс проявить свои способности к анализу. Вам могут прийти в голову новые идеи, которые вы захотите воплотить в жизнь. Вы будете активны, энергичны и предприимчивы. Однако не стоит слишком рисковать, чтобы не потерять то, что уже имеете.

Рак

Сегодня вам может внезапно потребоваться помощь в решении какого-либо важного вопроса. Не стесняйтесь обращаться за ней к близким людям, даже если они живут в других городах и странах. У них хватит терпения выслушать вас, а также дать дельный совет.

Лев

День благоприятен для любых мероприятий, связанных с общением. Вы легко заведете новые знакомства, которые принесут вам немало пользы. В этот день также можно проявить себя в творческой и интеллектуальной сфере. Возможны неожиданные повороты в делах.

Дева

Сегодня вы будете склонны к резким суждениям, поэтому лучше воздержаться от принятия важных решений. Это время подходит для того, чтобы посвятить себя работе, но будьте внимательны, не перегружайтесь.

Весы

Сегодня от ваших выдержки и терпения будет зависеть успех какого-то важного дела. Кроме того, вы можете столкнуться с обманом, поэтому будьте внимательны и не верьте никому на слово. Свои секреты держите при себе.

Скорпион

Этот день позволит вам многое успеть, главное, не сидеть на месте. Но не стоит начинать новые грандиозные проекты. А еще сегодня очень важна честность с окружающими. Если что-то вам не нравится, смело говорите об этом, если нравится – хвалите, не скупитесь.

Стрелец

Этот день лучше провести в кругу семьи. В делах не исключены задержки, но у вас есть шанс все наверстать чуть позже. Не делайте ничего второпях, даже если вам кажется, что вы упускаете какую-то возможность. Лучше сделать немного, но качественно.

Козерог

День принесет вам новые мысли и идеи, а также поможет в решении старых задач. Сегодня вы максимально собраны и сосредоточенны, вы будете замечать мельчайшие недочеты и сможете оптимизировать любой процесс.

Водолей

Сегодня у вас будет хороший шанс добиться успеха, но для этого вам придется попотеть. Кроме того, пришло время заняться делами, которые вы все время откладывали в долгий ящик. В том числе и в личной жизни. И вспомните-ка, может быть, вы кому-то что-то обещали?..

Рыбы

Все, что вам сегодня нужно, – это терпение. Особенно во всем, что касается вашей личной жизни. Если вы пойдете на поводу у своих эмоций, ничего хорошего не выйдет. Лучше взять тактику наблюдателя.

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