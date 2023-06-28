21-летнюю жительницу Ижевска осудили за обвинение ВС России в фашизме

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По обвинению в дискредитации Вооруженных сил России осудили 21-летнюю жительницу Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба районного суда Можги.

В мае 2023 года девушка написала краской из баллончика на рекламном баннере со службой в ВС страны надпись, в которой обвинила военнослужащих в фашизме.

Ижевчанку признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Учитывая все обстоятельства произошедшего, суд оштрафовал девушку на 30 тысяч рублей.

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