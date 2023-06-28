До 12 лет колонии грозит 32-летнему жителю Ижевска за нападение с ножом на двух прохожих

Уголовное дело направлено в прокуратуру Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за нападение на прохожих перед судом предстанет 32-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В январе 2023 года недалеко от ТЦ «Московский» у обвиняемого завязалась ссора с 29-летним и 40-летним потерпевшими. В ходе конфликта ижевчанин нанес двум другим мужчинам ножевые ранения.

Уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до 12 лет в колонии.

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