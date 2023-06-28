Суд освободил от административной ответственности жительницу Удмуртии, которую оштрафовали за обращение к президенту

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Верховный суд Удмуртии освободил от административной ответственности жительницу Воткинска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, ранее женщину осудили за видеообращение к президенту страны, в котором она и другие активисты города просили помочь с организацией ремонта дороги. По словам горожан, местные власти обещали заменить асфальт уже 35 лет. За запись этого видео пенсионерке нужно было заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Активистка подала жалобу, в которой просила отменить постановление о правонарушении. Суд оценил представленные доказательства и материалы дела и встал на сторону женщины – производство по делу прекращено.

Напомним, ранее народный фронт организовал встречу активистки с властями города, на которой градоначальник Алексей Заметаев пообещал отремонтировать дорогу в 2025 году.

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