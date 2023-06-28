Мужчины России чаще женщин боятся стоматологов

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди жителей России телефонный опрос, посвященный теме страхов. Результатами исследования делится RT.

Чаще всего россияне называли такие фобии как боязнь насекомых, стоматологов и пауков – по 18%. Причем страх перед стоматологами стал единственным страхом, которым мужчины страдают чаще женщин – соотношение 21% против 16%. Всего в телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей страны.

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