Жители Удмуртии сообщили о проблемах со связью МТС

В Удмуртии произошел сбой связи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Абоненты МТС из Удмуртии сообщили о массовых проблемах со связью и интернетом. Такие же проблемы зафиксированы в Самарской и Нижегородской областях, Татарстане, Ульяновске, Кировской области и Саратове.

Как сообщают пользователи, проблемы со связью начались еще с утра, а к вечеру связь практически пропала.

Наши коллеги из «КоммерсантЪ» связались с пресс-службой оператора.

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе МТС.

Причина сбоя не известна. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.

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