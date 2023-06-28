Жители Удмуртии сообщили о проблемах со связью МТС

В Удмуртии произошел сбой связи
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Абоненты МТС из Удмуртии сообщили о массовых проблемах со связью и интернетом. Такие же проблемы зафиксированы в Самарской и Нижегородской областях, Татарстане, Ульяновске, Кировской области и Саратове.
Как сообщают пользователи, проблемы со связью начались еще с утра, а к вечеру связь практически пропала.
Наши коллеги из «КоммерсантЪ» связались с пресс-службой оператора.
«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе МТС.
Причина сбоя не известна. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мужчина из Ижевска отправится в колонию за откушенное сопернику ухо
С 27 июня по 1 июля мусульмане Удмуртии отмечают Курбан-байрам
От 9 до 200 тысяч в месяц: какую дачу можно снять на лето под Ижевском