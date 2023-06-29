Погода на день: 29 июня в Ижевске облачность и +26 °С

Дожди не ожидаются Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 29 июня. Пора готовиться к большим выходным. Строить планы и радоваться жизни.

В столице Удмуртии в течение дня ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +26 °С. Ветер юго-западный 4 м/с. Ночью до +15 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 36%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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