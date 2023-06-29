Жители Воткинска задержаны за незаконный оборот наркотиков

Около 30 свертков с веществами найдено у подозреваемого Фото: Сергей ГРАЧЕВ

34-летний ранее судимый житель Воткинска и его сожительница задержаны в Ижевске за попытку незаконного сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, подозреваемых задержали в Ижевске. При досмотре у мужчины было обнаружено более 30 свертков с веществом общей массой 31,63 грамма.

Подозреваемый признался, что является курьером интернет-магазина, а вещества приобретены им в столице Удмуртии. Он покупал их и после расфасовывал их у себя дома, чтобы в дальнейшем перепродать.

Во время оперативно-следственных мероприятий было обнаружено несколько мест, где задержанный хранил наркотические средства.

В тот же день в Воткинске была задержана сожительница мужчины. При себе у нее также были обнаружены свертки с веществами, которые ей передал мужчина.

«Возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и до 10 лет соответственно», – говорится в сообщении.

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