В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО ефрейтором Алексеем Кузнецовым

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28 июня в Завьяловском районе простились с погибшим в Украине ефрейтором Алексеем Кузнецовым. Об этом сообщает глава муниципалитета Константин Русинов.
«Глубоко скорбим душой и сердцем о нашем земляке. Разделяем горечь утраты с родными и близкими воина в это тяжелое время. Алексей выполнил свой долг до конца, отдав свою жизнь за наше мирное будущее. Наша святая обязанность - помнить и чтить Защитника Отечества», – сказал Русинов.
За проявленный героизм мужчину посмертно представили к ордену Мужества. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил искренние соболезнования семье военнослужащего. Родным и близким бойца оказывается помощь в полном объеме.
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