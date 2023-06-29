В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО ефрейтором Алексеем Кузнецовым

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28 июня в Завьяловском районе простились с погибшим в Украине ефрейтором Алексеем Кузнецовым. Об этом сообщает глава муниципалитета Константин Русинов.

«Глубоко скорбим душой и сердцем о нашем земляке. Разделяем горечь утраты с родными и близкими воина в это тяжелое время. Алексей выполнил свой долг до конца, отдав свою жизнь за наше мирное будущее. Наша святая обязанность - помнить и чтить Защитника Отечества», – сказал Русинов.

За проявленный героизм мужчину посмертно представили к ордену Мужества. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил искренние соболезнования семье военнослужащего. Родным и близким бойца оказывается помощь в полном объеме.

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