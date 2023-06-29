Трамваи №2, 4, 5, 10, 12 не идут по улице Ленина в Ижевске

Движения нет в обе стороны
Фото: Мария Бакланова
В 9:13 на улице Ленина в Ижевске встали трамваи №2, 4, 5, 10, 12. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движения нет на участке от Центра до улицы Орджоникидзе в обе стороны.
Движение организовали следующим образом:
2 маршрут:
– Буммаш – ул. Кирова – ул. К.Маркса – Центр
– Ул. Промышленная – ул. Халтурина – Буммаш.
4 маршрут:
– Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. Серова – ул. Халтурина – ул. Ленина – ул. Промышленная.
5 маршрут:
– Ул. Огнеупорная – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – Буммаш.
10 маршрут:
– Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. К.Маркса – Центр
– Ул. Ворошилова – ул. Ленина – ул. Промышленная.
12 маршрут:
– Ул. Московская – ул. Магистральная – Центр
– Ул. Ворошилова – ул. Ленина – ул. Промышленная.
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