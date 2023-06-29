Минприроды опровергло информацию о массовой гибели голубей в Ижевске

Чаще птицы погибали из-за механических повреждений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Министерство природных ресурсов Удмуртии не подтвердило факт массовой гибели голубей. Сообщение об этом появилось в группе ведомства ВКонтакте.

Причиной проверки стали публикации обеспокоенных ижевчан в интернете, в которых жители сообщали об обнаруженных мертвых птицах или каких-либо своих подозрениях.

«По последним обращениям городская ветеринарная служба выявила, что в части случаев у птиц имелись признаки механического повреждения, которые могли стать причиной гибели. То есть о массовой гибели голубей в Ижевске речь не идет – фиксируются отдельные случаи в разных районах города», – сообщают в Минприроды.

Напомним, в начале мая в Удмуртии был обнаружен вирус высокопатогенного птичьего гриппа. В связи с заболеванием в регионе уже уничтожили более 26 тысяч птиц. Отметим, что ранее «Комсомолка» писала, чем республике грозит распространение птичьего гриппа.

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