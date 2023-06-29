Замороженные курицы и маргарин подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

В Удмуртии поднялись цены на валидол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 20 по 26 июня в Удмуртии вновь не обошлось без изменения цен на ряд товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю сразу на 31,91 руб. подорожали детские мясные консервы. Вместе с тем поднялись цены на маргарин (+15,21 руб.), замороженные курицы (+4,44 руб.) и картофель (+6,99 руб.). В то же время подешевел черный байховый чай (-31,06 руб.), бананы (-4,02 руб.) и репчатый лук (-3,83 руб.). Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену за 1 кг товара.

Среди непродовольственных товаров на 5,84 руб. подорожал шампунь, а на 1,22 руб. – валидол. А вот зубная паста подешевела и сразу на 5,7%.

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