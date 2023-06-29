Более 225 тысяч рублей украл мошенник из Сарапула у своих знакомых

Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы
Фото: Мария Бакланова
В Сарапуле за мошенничество перед судом предстал 22-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Молодой человек решил нажиться за счет своих знакомых. Представившись сотрудником ГИБДД, обвиняемый написал трем товарищам и предложил купить автомобиль. Потерпевшие согласились и даже перевели деньги, но никакой машины, естественно, не получили. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.
Затем, выдавая себя за полицейского, обвиняемый связался с другим знакомым и предложил помочь исполнить свои долговые обязательства. Потерпевший согласился и отправил на указанный счет более 105 тысяч рублей.
Суд признал молодого человека виновным по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Ближайшие три года обвиняемый проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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