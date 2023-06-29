29 июня в Удмуртии ожидаются грозы

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29 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Жителей предупреждают о сильном ветре и просят соблюдать меры безопасности. В том числе не приближаться к линиям эл.передач или высоким деревьям. Не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, а также вблизи других проводников электричества.

Напомним, ранее мы писали о подробном прогнозе погоды на неделю и июль.

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