29 июня в Удмуртии ожидаются грозы

Фото: freepik.com
29 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на данные Гидрометцентра.
Жителей предупреждают о сильном ветре и просят соблюдать меры безопасности. В том числе не приближаться к линиям эл.передач или высоким деревьям. Не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, а также вблизи других проводников электричества.
Напомним, ранее мы писали о подробном прогнозе погоды на неделю и июль.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Конкурс на должность главы Ижевска пройдет 24 августа
Светофоры на трех перекрестках Ижевска перестанут работать 29 июня
Ремонт трассы М-7 в Удмуртии временно приостановлен