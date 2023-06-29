Гороскоп на день: 30 июня Весы вдохнут страсть в отношения, а Скорпионы познакомятся ближе с правоохранительными органами

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог рассказал, что ждет нас 30 июня.

ОВЕН

Сегодня предстоит заняться делами, которые требуют большой ответственности. И кому, как не вам, их можно доверить. Не исключена вероятность подписания важных документов. Также немного времени стоит уделить быту: вы его совсем запустили.

ТЕЛЕЦ

Этот день окажется началом чего-то нового в вашей жизни: отношений, работы, встречи новых людей, просто пересмотра внутренних ценностей. Возможны столкновения и непонимания с окружающими – но это даст повод вычеркнуть лишних людей из своей судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит прислушаться к своей интуиции: она подскажет верное решение. Также не следует терять времени даром и прохлаждаться – займите себя хоть какой-нибудь работой. Пусть даже просто протереть пыль.

РАК

Прежние занятия не принесут результата. Чтобы добиться успеха, попробуйте пересмотреть свои действия. Возможны мелкие неприятности, но вы с ними легко разберетесь.

ЛЕВ

Стоит немного расслабиться, но не чересчур. Коллеги и деловые партнеры сегодня окажутся покладистыми и согласятся на все ваши условия. Но чтобы поймать удачу за хвост, стоит совершить последний рывок.

ДЕВА

День окажется семейным. Вы посвятите его своим родным – можно сходить друг к другу в гости. А заодно поделиться всеми последними новостями и сплетнями и ощутить поддержку близких.

ВЕСЫ

Давно ли вы устраивали романтик со своей второй половинкой? Самое время это исправить. А заодно вдохнуть страсть в ваши отношения.

СКОРПИОН

Скорпионам придется решать какие-то вопросы с привлечением правоохранительных органов. Будет много бумажной волокиты и неприятных моментов. Решение вопроса затянется.

СТРЕЛЕЦ

Возможны проблемы из-за переохлаждения – старайтесь не усердствовать с открытыми окнами и кондиционерами. Также старайтесь не переутомляться и не нервничать.

КОЗЕРОГ

Козероги потеряют любимого человека – это обернется душевными терзаниями. Пережить трагедию будет сложно. Вам поможет поддержка близких.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат в этот день прибыль, которая не только покроет ваши неожиданные расходы, но и позволит отложить накопления. Возможно, вас пригласят на ужин. На работе все ровно и спокойно.

РЫБЫ

Вам захочется доказать окружающим, что вы достойны большего. И это действительно так – дерзайте. День стоит посвятить самосовершенствованию и освоению новых навыков.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конкурс на должность главы Ижевска пройдет 24 августа

Светофоры на трех перекрестках Ижевска перестанут работать 29 июня

Ремонт трассы М-7 в Удмуртии временно приостановлен