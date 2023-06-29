Водитель легковушки сбил 14-летнего пешехода на дороге в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

28 июня, в 17:20 на 4 км дороги «село Пычас – село Горняк» произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

54-летний мужчина за рулем Chevrolet Lanos сбил 14-летнего пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП подросток получил травмы. Медики осмотрели его повреждения и приняли решение, доставить пешехода в больницу.

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