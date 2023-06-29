Главой Киясовского района Удмуртии избрали Сергея Кирющенкова

Сергей Кирющенков. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Экс-замглавы Балезинского района Сергей Кирющенков был избран на пост главы Киясовского района. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее решение принял совет депутатов муниципалитета сегодня, 29 июня.

К исполнению новых обязанностей Кирющенков приступит уже 3 июля. Отметим, что за пост главы района с ним боролся замглавы – начальник управления документационного обеспечения администрации Малопургинского района Кирилл Максимов.

Напомним, экс-глава муниципалитета Сергей Мерзляков досрочно сложил полномочия по собственному желанию в январе 2023 года.

СПРАВКА:

Кирющенков Сергей Алексеевич родился в 1977 году. Окончил государственную сельскохозяйственную академию в Ижевске по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В период с 1999 по 2014 гг. занимал различные должности в налоговой полиции, а также организациях, работающих в инженерной и лесоснабжающей отраслях. В 2015 году был назначен на пост управляющего филиалом «Удмуртавтотранс» в Можге. В 2018 году приступил к обязанностям заместителя главы администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ.

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