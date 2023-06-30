Погода в Ижевске на день: 30 июня температура воздуха поднимется до +30

Ожидается жаркий день Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 30 июня – вот так незаметно пролетел первый месяц лета. А «Комсомолка» расскажет, какая нас ждет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +28…+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Прогнозируется переменная облачность.

Ранее мы рассказывали, каким окажется июль.

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