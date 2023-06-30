На содержание кладбищ Ижевска выделят 3,3 млн рублей

Деньги уйдут на шлагбаумы, обустройство новых мест для захоронений и расчистку
Фото: Архив КП
В 2023 году на содержание кладбищ города выделят 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
На Западном кладбище установят шлагбаумы, а также подготовят новый участок захоронений. На Александровском кладбище расчистят территорию от поваленных деревьев и кустарников.
Поправку в финансовый документ города согласовали депутаты Гордумы.
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