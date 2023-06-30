Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 5:40

С погибшим в ходе СВО военнослужащим простились в Удмуртии

Сергей Иванов был посмертно представлен к ордену Мужества
Источник:kp.ru
Иванов Сергей Иванович. Фото: @golovinuva

Иванов Сергей Иванович. Фото: @golovinuva

29 июня в селе Нылга в Удмуртии простились с погибшим в Украине бойцом Ивановым Сергеем. Об этом сообщает глава Увинского района Владимир Головин.

За проявленные отвагу и героизм бойца посмертно представили к ордену Мужества. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Семье погибшего оказывается помощь в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным военнослужащего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10-летний мальчик утонул на реке в Удмуртии

Движение транспорта на Авангардной улице в Ижевске перекроют на 4 дня

Жительница Удмуртии отправится в колонию за удар кастрюлей по голове сожителя