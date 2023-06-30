С погибшим в ходе СВО военнослужащим простились в Удмуртии

Иванов Сергей Иванович. Фото: @golovinuva

29 июня в селе Нылга в Удмуртии простились с погибшим в Украине бойцом Ивановым Сергеем. Об этом сообщает глава Увинского района Владимир Головин.

За проявленные отвагу и героизм бойца посмертно представили к ордену Мужества. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Семье погибшего оказывается помощь в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным военнослужащего.

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