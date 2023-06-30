Неизвестные подожгли деревянный дом в Удмуртии

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29 июня в 13:30 в селе Областная в Увинском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, неизвестные подожгли нежилой деревянный дом. Как отмечают в ведомстве, вход в постройку был свободным. В результате пламя уничтожило дом и надворные постройки на 87 кв.м. О наличии пострадавших не сообщается.

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