«Ижсталь» отметила перспективных молодых инженеров

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На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла научно-техническая конференция молодых специалистов.

Лучшей признана работа программиста управления информационных систем Руслана Арасланова по созданию электронного информационного центра по ряду направлений деятельности завода. Второе место присуждено специалисту производственно-технического отдела Юрию Данилову за предложения по оптимизации имеющихся на заводе газопотребляющих агрегатов. Специалист службы обеспечения энергоресурсами Ксения Коротаева представила комиссии экологический проект по изменению технологии утилизации отработанных травильных растворов и промывных вод. Проект занял третье место.

На конференции были представлены и другие работы, каждая из которых предлагала решение актуальных производственных задач.

«Конференция показала высокий уровень проработки проектов молодыми специалистами. Предложенные ими решения вызвали живой интерес и активное обсуждение, а в ходе выступлений молодые инженеры продемонстрировали глубокое погружение в тему и детальное знание вопроса. Каждый проект актуален и решает конкретную производственную задачу», – отметил генеральный директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.