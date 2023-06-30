Волонтеры рассказали о поисках пропавшего пенсионера из Ижевска

Рябов Николай Николаевич. Фото: @pso_izhevsk
28 июня в Удмуртии начались поиски пропавшего Рябова Николая Николаевича 1946 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДПСО Ижевска.
Мужчина ушел в неизвестном направлении с СНТ «Булычево» в Ижевске и не вернулся. На момент пропажи мужчина был одет в серые спортивные штаны, серую футболку, синюю кофту и домашние тапочки.
Поисковики несколько раз прочесывали лес рядом с СНТ. Фото: @pso_izhevsk
После поступления ориентировки волонтеры немедленно выдвинулись на поиски. До 02:00 около 40 поисковиков прочесывали лесной массив, но, к сожалению, безрезультатно. 29 июня специалисты начали осматривать территорию с помощью квадрокоптера. Затем отряды поисковиков вновь вышли на прочес леса рядом с СНТ, но на этот раз уже с собакой. Также проходили городские поиски по поступившей от горожан информации – некоторые ижевчане замечали похожих на пропавшего прохожих.
Сейчас к поискам мужчины уже подключились правоохранительные органы, МЧС и кинологи.
Ведутся городские поиски. Фото: @pso_izhevsk
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