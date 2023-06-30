Гороскоп на день: 1 июля Овны будут вдохновлять людей, а Близнецам придется сузить круг общения

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала представителям каждого знака зодиака, что их ждет в субботу, 1 июля.

ОВЕН

Несмотря на выходной, вы будете стремиться к достижению целей, приводить дела в движение, преодолевать трудности и вдохновлять окружающих. В общем, дел невпроворот.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют обратить внимание на свои подавленные эмоции, которые не дают вам ощутить всю свободу и легкость жизни. Пора обрести гармонию и выразить те чувства, которые когда-то вы закрыли на замок.

БЛИЗНЕЦЫ

Видимо, вам нравится танцевать кордебалет на граблях из ошибок прошлого. Пора отпустить то, что мешает вам двигаться дальше. Это касается не только каких-либо дел, но и взаимоотношений с людьми. Не бойтесь оборвать связи с теми, с кем вам давно не по пути.

РАК

Вместо того, чтобы строить грезы и мечтать, начните действовать и воплощать все задуманное в реальность. Полагайтесь только на себя и не перекладывайте дела на других.

ЛЕВ

Проведите этот день с семьей. Будьте откровенны в разговорах и обсудите «больные» темы. Будьте готовы, что во время беседы могут всплывать спорные вопросы, но будьте уверены – все решится в свое время.

ДЕВА

Неопределенность может взять над вами верх, но не нужно поддаваться обстоятельствам. Этот день покажет вам, что у вас есть большой потенциал для роста и освоения новых навыков.

ВЕСЫ

Будьте смелее. Особенно это касается личной жизни и желаний. Воплощайте в жизнь ваши мечты и стройте будущее прямо сейчас. В этот день вашим девизом будет пословица: «Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня»

СКОРПИОН

Кто-то из вашего прошлого даст о себе знать. Но не удивляйтесь этому, ведь вам уже известна причина такого возвращения. Мало кому нравится такой бесконечный цикл, поэтому в ваших интересах положить этому конец.

СТРЕЛЕЦ

Позвольте нежной и чувственной натуре вырваться наружу и заполнить каждую клеточку вашего тела. В этот период вы почувствуете всю необходимость любви и заботы со стороны второй половинки.

КОЗЕРОГ

Помните, что счастье не в деньгах, о которых вы так часто думаете. Переосмыслите свои ценности, возьмите паузу и просто насладитесь моментом. Вы так сильно загнали себя, что перестали замечать мелочи жизни.

ВОДОЛЕЙ

Занимаетесь ли вы своими любимыми делами или погрязли в рутинной бытовухе? Вспомните о вашей творческой натуре и станьте на время творцом – это будет временем для медитации и внутреннего разговора с собой.

РЫБЫ

Вы так часто стали помогать друзьям и близким, что совершенно забыли про себя. Возьмите минутку и порадуйте своего внутреннего ребенка – сделайте подарок, устройте свидание или уделите время своему здоровью: массаж, йога или сон.

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