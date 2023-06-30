55-летний житель Удмуртии подозревается в краже денег у первоклассницы

Мужчина подошел к девочке и попросил 40 рублей Фото: Амир Закиров

8-летняя девочку ограбили на улице 1-е мая в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Первоклассница шла в магазин за подарком для сестры. На улице к ней подошел незнакомый мужчина и попросил 40 рублей. Девочка согласилась помочь прохожему и достала кошелек, в котором находилось 1200 рублей. Мужчина выхватил купюры и попытался уйти от девочки, но она бросилась вслед за похитителем, прося вернуть украденные деньги. Незнакомец отдал первокласснице 200 рублей, а 1000 оставил себе и ушел.

В рамках расследования уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабеж) был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 55-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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