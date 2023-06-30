500 тысяч рублей украли мошенники из Ижевска у 76-летней пенсионерки

Подсудимые вернули большую часть украденных денег Фото: Амир Закиров

По уголовному делу о мошенничестве на скамье подсудимых оказались 18-летний и 19-летний жители Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В январе 2023 года молодые люди вступили в преступный сговор с неустановленными лицами. Согласно их договоренности обвиняемые должны были выполнять роль преступных курьеров, забирая деньги у обманутых потерпевших.

Одной из жертв преступников стала 76-летняя пенсионерка. Мошенники убедили пожилую женщину в том, что ее дочь стала виновницей ДТП. Кроме того, в несуществующей аварии пострадала беременная женщина – у нее произошел выкидыш. Для прекращения уголовного преследования дочери потерпевшей нужно было заплатить 500 тысяч рублей.

Пенсионерка собрала отложенные на похороны деньги и передала подсудимым названную сумму. Молодые люди решили не передавать украденные деньги куратору, а поделить их между собой и потратить на свои нужды.

Ижевчан признали виновными по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере). Молодые люди полностью признали вину и вернули большую часть потраченных денег. Суд приговорил обвиняемых к 1,6 годам лишения свободы условно.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

9-летний мальчик утонул на реке в Удмуртии

Движение транспорта на Авангардной улице в Ижевске перекроют на 4 дня

Жительница Удмуртии отправится в колонию за удар кастрюлей по голове сожителя