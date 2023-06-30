Прикованная к кровати с 2017 года девушка из Ижевска нуждается в помощи

Анастасии требуется дорогостоящая реабилитация
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Анастасия Ардашева из Ижевска нуждается в финансовой помощи для реабилитации. В 2017 году тогда еще 16-летняя девушка попала в ДТП и с тех пор борется за возможность ходить, есть и разговаривать.
Ежедневно Анастасия сталкивается с испытаниями и противостоит судьбе. Сейчас девушка уже может самостоятельно сидеть, говорить и немного двигаться, но с посторонней помощью.
Для продолжения восстановления Анастасии требуется дорогостоящая реабилитация, денег на которую у семьи девушки нет. Помочь Насте можно переводом средств в фонд ИГГС по номеру телефона: +7 (912) 762-79-00.
Другие способы перевода денег:
по номеру карты фонда: 4276 1609 2491 8114;
через систему быстрых платежей;
по реквизитам фонда:
УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049401601
Корреспондентский счет: 30101810400000000601
Расчетный счет: 40703810568000000450
Получатель платежа: Благотворительный фонд «Ижевск Где Гай Стоят»
ИНН: 1831181277
КПП: 183101001
Назначение платежа: Благотворительный взнос.
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