Прикованная к кровати с 2017 года девушка из Ижевска нуждается в помощи

Анастасии требуется дорогостоящая реабилитация Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Анастасия Ардашева из Ижевска нуждается в финансовой помощи для реабилитации. В 2017 году тогда еще 16-летняя девушка попала в ДТП и с тех пор борется за возможность ходить, есть и разговаривать.

Ежедневно Анастасия сталкивается с испытаниями и противостоит судьбе. Сейчас девушка уже может самостоятельно сидеть, говорить и немного двигаться, но с посторонней помощью.

Для продолжения восстановления Анастасии требуется дорогостоящая реабилитация, денег на которую у семьи девушки нет. Помочь Насте можно переводом средств в фонд ИГГС по номеру телефона: +7 (912) 762-79-00.

Другие способы перевода денег:

по номеру карты фонда: 4276 1609 2491 8114;

через систему быстрых платежей;

по реквизитам фонда:

УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049401601

Корреспондентский счет: 30101810400000000601

Расчетный счет: 40703810568000000450

Получатель платежа: Благотворительный фонд «Ижевск Где Гай Стоят»

ИНН: 1831181277

КПП: 183101001

Назначение платежа: Благотворительный взнос.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».