Погода в Ижевске на день: 1 июля обещают грозы

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на первый день июля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +25…+27°С. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.
Желаем вам хорошего дня!
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