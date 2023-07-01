Погода в Ижевске на день: 1 июля обещают грозы

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на первый день июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +25…+27°С. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам хорошего дня!

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