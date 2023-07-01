Для избавления от второй смены в Ижевске нужно построить еще 10 школ

Фото: архив КП

Еще не менее 10 школ нужно построить в Ижевске, чтобы дети перестали учиться в две смены. Об этом сообщило Управление образования городской администрации.

На данный момент в школах Ижевска сохраняется высокая потребность в дополнительных местах. Сейчас в столице Удмуртии строятся две школы – в микрорайонах Столичный и Строитель. Оба учреждения рассчитаны на 825 мест. В Столичном школу обещают построить до конца 2023 года.

Если обратиться к прошлым годам, то активно строить школы в Ижевске начали с 2019 года. В тот год появились два учреждения – лицей «Столичный» и школа №46 в Первомайском районе. В 2020-ом построили здание школы №20 в Ленинском районе. В 2021 году появился дополнительный корпус школы №74 в микрорайоне А-10 Первомайского района, а 2022-ой ознаменовался завершением строительства школы на улице Архитектора Берша, которая стала вторым корпусом школы №8.

Можно предположить, что при сохранении темпов, на строительство 10 школ в Ижевске уйдет порядка 8 лет. Вместе с тем недавно стало известно, что Удмуртии сократили федеральное финансирование на стройтрестов образовательных учреждений. Пока сложно сказать, как это повлияет на темпы строительства.

Также в Ижевске продолжают ремонтировать школы. По данным Управления образования, в 2023 году капитальный ремонт выполнят в двух школах – №63 и №95 (хореографический лицей). Работы ведутся по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования».

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