На каких пляжах Удмуртии безопасно

Фото: архив КП

По данным на 30 июня готовы места для купания на Можгинском пруду р. Сюгаинка, на левом берегу Камы, остров «Пляж» в Сарапуле и на пруду на территории базы отдыха «Красная горка». Таковы данные Управление Роспотребнадзора по республике.

Сейчас контроль за качеством воды на пляжах продолжается. Отобрано 443 пробы воды из открытых водоемов республики. Не соответствующих гигиеническим нормативам по вирусологическим и паразитологическим показателям не выявлено.

Но по микробиологическим показателям все не так радужно. В 16,6% проб было много общих колиформных бактерий. 14,3% проб не соответствовали по содержанию кишечной палочки, 10,3% - по содержанию энтерококков. В 5 пробах воды водоемов обнаружена синегнойная палочка.

Все результаты доведены до глав муниципальных образований, чтобы те приняли меры для исправления ситуации.

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