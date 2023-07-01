Юристконсульт нотариуса из Ижевска помогла мошенникам завладеть квартирами одиноких пенсионеров

Фото: архив КП

Сразу трое жителей Ижевска сейчас находятся под следствием по обвинению в мошенничестве с квартирами умерших пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В 2020 году мужчина узнал о смерти женщины, у которой были квартиры в Агрызе и Ижевске, но не было никаких родственников. Он решить завладеть обеими квартирами, которые по закону должны были уйти в собственность городов.

Мужчина решил стать внуком пенсионерки и пошел к своей знакомой. Та работала юристконсультом нотариуса. Она оформила наследственное дело и свидетельство о праве на наследство. С этим документами лже-внук получил право собственности на квартиры и быстренько их продал.

Такая схема была провернута еще раз. Мошенники завладели квартирой в Ижевске, принадлежавшей умершему одинокому мужчине. На этот раз по документам женщина выдала своего знакомого за племянника пенсионера.

Всего они заработали на своих махинациях 5,2 миллиона рублей. Кроме того, следствие установило, что они получали пенсию умершей женщины в размере 45 000 рублей.

Сейчас расследование уголовного дела окончено и будет направлено в суд для рассмотрения. Каждому из криминальной троицы грозит срок до 10 лет.

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