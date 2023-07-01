Гороскоп на день: 2 июля у Овнов встреча с прошлым, а Весам стоит занять выжидательную позицию

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 2 июля.

Овен

Не стоит маскировать усталость под маской безудержного оптимизма. Признайтесь себе, что вы морально истощены и вам нужна подзарядка. Встреча с прошлым всколыхнет вашу память, но пусть все останется на том же уровне.

Телец

Хорошее время для смены работы или места жительства. Вы сможете провернуть все в самые короткие сроки. В сфере отношений Тельцы будут проявлять инициативу и сами получать особенные знаки внимания.

Близнецы

У Близнецов намечается день затишья. Вам есть, чем гордиться. Передохните и начните воплощать все задуманное ранее в жизнь. Не стоит вкладывать день в сомнительные мероприятия, лучше положите их на счет.

Рак

Ракам пора выходить из депрессивной ситуации, в которую они сами себя загнали. Будьте активны, даже несмотря на ваше самочувствие. Последнее может подвергаться различным испытаниям.

Лев

День будет суетным, возможны приятные поездки. Постарайтесь держать эмоции под контролем, слушать и слышать тех, кто с вами находится рядом. Важно соблюдать питьевой режим. Иначе здоровье напомнит о себе в самый неподходящий момент.

Дева

У семейных Дев может появиться серьезный соперник в любви. Но не стоит сразу рвать все построенное. Выдохните, успокойтесь, разработайте план и начните действовать с холодной головой.

Весы

У Весов день будет посвящен выжидательной позиции. Не стоит идти на открытый конфликт и устраивать разборки. Поберечь Весам стоит и свой кошелек – не лучшее время для крупных трат.

Скорпион

День будет насыщенным и активным. Но лучше отдохнуть от работы и начать устраивать личную жизнь. Семейные Скорпионы могут встать на путь ссор и обид, но это не лучший способ решать проблемы.

Стрелец

У Стрельцов приятные хлопоты, встречи и семейные посиделки. Возможны крупные траты, но они станут запланированными. У одиноких Стрельцов есть все шансы начать перспективные отношения.

Козерог

У Козерогов день выдастся эмоционально нестабильным. Напомнят о себе люди из прошлого. Но не стоит питать иллюзий. Прошлое – это на то и прошлое, чтобы его не возвращать.

Водолей

Романтическая сторона жизни Водолеев находится под угрозой, ведь они поглощены работой. Найдите хотя бы немного времени для общения. Финансовая сфера жизни стабильная, но приготовитесь выложить большую сумму в ближайшее время.

Рыбы

Для представителей этого знака актуальными станут вопросы перемен – как внутренних, так и внешних. Выиграют те, кто будет последовательно и планомерно поворачивать свою жизнь в другую сторону. Не исключены поездки.

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