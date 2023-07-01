Ремонт еще 11 тротуаров завершился в Ижевске

Фото: архив КП
В Ижевске продолжается ремонт тротуаров. По программе «Пешеходный Ижевск» приведено в нормативное состояние еще 11 тротуаров. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.
Итак, ходить стало лучше на:
- ул. Увинская, по пути к школе №100
- ул. Садовая от Нагорной до библиотеки им. М. Джалиля
- ул. Областная от Кирпичной до Садовой
- пер. Широкий от К. Маркса до Горького
- ул. 1-я Тверская у детского сада №167
- ул. Кунгурцева у детсада в мкрн Столичный
- ул. Базисная ул. Выставочная у ЖК «Скандинавия»
- на ул. Ленина
- ул. Металлургов вдоль домов по ул. 9 Подлесная, 4 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 17, 19
- ул. Мужвайская от заезда к Почте до ул. Драгунова. Отметим, до холодов в столице должны привести в порядок более 40 тротуаров.
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