Ремонт еще 11 тротуаров завершился в Ижевске

Фото: архив КП

В Ижевске продолжается ремонт тротуаров. По программе «Пешеходный Ижевск» приведено в нормативное состояние еще 11 тротуаров. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.

Итак, ходить стало лучше на:

- ул. Увинская, по пути к школе №100

- ул. Садовая от Нагорной до библиотеки им. М. Джалиля

- ул. Областная от Кирпичной до Садовой

- пер. Широкий от К. Маркса до Горького

- ул. 1-я Тверская у детского сада №167

- ул. Кунгурцева у детсада в мкрн Столичный

- ул. Базисная ул. Выставочная у ЖК «Скандинавия»

- на ул. Ленина

- ул. Металлургов вдоль домов по ул. 9 Подлесная, 4 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 17, 19

- ул. Мужвайская от заезда к Почте до ул. Драгунова. Отметим, до холодов в столице должны привести в порядок более 40 тротуаров.

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