Проект в поддержку родителей детей с ОВЗ из Ижевска представили президенту России

Ксения с дочкой Фото: Архив КП

Социальный проект из Ижевска стал одним из победителей форума «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве 29 июня. Проект представляла Ксения Кровко, председатель общественного движения Удмуртии в поддержку людей с синдромом Дауна «Солнечный мир».

В форуме принял участие президент России Владимир Путин, который подчеркнул важность общественных, предпринимательских и волонтерских инициатив.

«Подчеркну, что это настоящий мотор развития. А сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», - заявил Владимир Путин.

Ксения Кровко – мама особенной девочки. В 2010 году она собрала на встречу ижевских мам, у которых росли такие же дети. В ней приняли участие 7 человек. И женщина поняла: мамам детей с синдромом Дауна нужно объединиться!

3 года назад она создала центр развития детей с ментальными нарушениями, чуть позже открылись группы дневного пребывания «МамаРада». В них ребятишки играют, общаются и развиваются, пока их родители занимаются своими делами и просто отдыхают.

Проект под названием «Профильные центры дневного пребывания для людей с когнитивными и ментальными нарушениями, деменцией, детей и взрослых с ОВЗ, с синдромом Дауна» победил в блоке «Социальное развитие».

По мнению Ксении, создание таких центров поможет сохранить социальной активности родителей детей с ОВЗ и людей с инвалидностью. Они смогут уделять время себе, а в идеале даже работать. Пока же 80% родителей не могут себе этого позволить. Они вынуждены находиться с ребенком постоянно. В Удмуртии это 3200 человек. По России эта цифра вырастает до 350 тысяч человек.

«Я рада, что у меня появилась возможность дойти до главы государства и донести до него, что проект нужен для всей России, что его можно реализовать в любом регионе в рамках уже существующих бюджетов. Для меня, как для мамы особенного ребенка, это очень важный проект, потому что он дает возможность ребенку развиваться, а маме заниматься своими делами и работать», - подчеркнула Ксения Кровко.

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