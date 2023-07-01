На пруду в Удмуртии утонул мужчина

Фото: архив КП

Еще одна жертва на воде в Удмуртии. 30 июня стало известно о гибели мужчины 1980 года рождения. Он утонул в пруду села Горняк Можгинского района республики. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Всего в 2023 году уже утонуло 13 человек, трое из которых – несовершеннолетние.

Последний случай с ребенком произошел в селе Тыловай. Из воды 10-летнего мальчонку достали очевидцы. А в прошлые выходные на водоемах погибли двое мужчин.

Одна из главных трагедий среди взрослых – купание в нетрезвом состоянии. Дети тонут из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.

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