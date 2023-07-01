Жителей Удмуртии снова предупредили о грозах

Гроза в Удмуртии Фото: Архив КП

2 июля в Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Грозы будут греметь предположительно в дневное время.

Чтобы в вас не ударила молния, держитесь подальше от железобетонного полотна, водоема.

Не стоит касаться головой, спиной или другими частями тела поверхности стволов деревьев, металлических конструкций.

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