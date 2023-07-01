3-летний ребенок выпал из окна в Ижевске

Фото: vk.com/zlou18

В первый день июля в Ижевске произошла трагедия. Из окна выпал маленький ребенок и погиб. Фотографии с места ЧП опубликовали в группе «Злой ижевчанин».

Все случилось в доме по адресу Воткинское шоссе, 57Б. Малыш выпал из окна квартиры на 8 этаж.

Шансов выжить у него не было – судя по фотографии, он упал на лестницу.

Ребенку было 3 года. Сейчас на месте работают спецслужбы.

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