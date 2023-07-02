Погода в Ижевске на день: 2 июля грозы и +21°С

Хорошего вам дня! Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, какой будет погода 2 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, местами днем ожидаются грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха составит +19°..+21°С.

Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +14°С.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Путешествие спустя полвека: 101-летняя жительница Удмуртии совершила путешествие на родину

Был газон, да весь вышел: что выросло на склонах набережной Ижевска

Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно