Погода в Ижевске на день: 2 июля грозы и +21°С

Хорошего вам дня!
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, какой будет погода 2 июля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, местами днем ожидаются грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха составит +19°..+21°С.
Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +14°С.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Путешествие спустя полвека: 101-летняя жительница Удмуртии совершила путешествие на родину
Был газон, да весь вышел: что выросло на склонах набережной Ижевска
Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно