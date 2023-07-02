Гороскоп на день: 3 июля Рыбам придется подумать об изменениях жизни, а Девам пора отправиться в путешествие

Все в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей каждого знака зодиака в понедельник, 3 июля.

ОВЕН

Этот день станет для вас периодом больших перемен. Будьте готовы к тому, что придется уделять много времени работе. Но, поверьте, результат будет того стоить.

ТЕЛЕЦ

Вы получите возможность выйти на новый уровень в отношениях с окружающими людьми. Для этого вам потребуется проявить терпение и не совершать необдуманных поступков.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели будет для вас тихим и спокойным периодом. И если вы сможете взять контроль над своим характером, то сможете стать на шаг ближе к осуществлению ваших целей.

РАК

Вам повезет в любви и общении с людьми. Но если не проявить мудрость, то можете потерять из-за своей эмоциональной несдержанности все, что имеете.

ЛЕВ

В этот день вы достигнете хороших результатов в карьере. Однако стоит быть осторожным и не браться за те дела, которые вам не по плечу.

ДЕВА

Если у вас есть возможность отправиться в путешествие, то не отказывайтесь от нее. Но при этом безрассудно тратить деньги не стоит. Лучшим решением станет благотворительность – покажите широту души тем людям, которые в этом нуждаются.

ВЕСЫ

Задумайтесь над тем, кто находится в вашем окружении. Возможно, есть люди, которые тормозят вас и противоречат вашим принципам. В таком случае, чтобы достичь личного успеха, необходимо оборвать эти связи.

СКОРПИОН

Посвятите это время обдумыванию и планированию дел. Вам удастся найти общий язык с коллегами и единомышленниками. Не исключено, что вы получите новые предложения.

СТРЕЛЕЦ

День обещает множество выгодных знакомств для реализации своих планов. При этом, не стоит забывать и игнорировать старые дела, которые требуют вашего внимания.

КОЗЕРОГ

Вы будете находиться в окружении любимых людей и наслаждаться общением с близкими. Это позволит вам лучше понять проблемы окружающих и найти решение ваших собственных вопросов.

ВОДОЛЕЙ

Это время позволит вам увидеть многие ситуации со стороны. Такая возможность принесет вам пользу в будущем в виде опыта. Постарайтесь внимательно относиться к себе и окружающим людям.

РЫБЫ

Не стоит активно менять работу или место жительства. Это решение не принесет ничего хорошего. Если же вы захотите кардинально изменить свою жизнь, то придется подумать несколько раз.

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